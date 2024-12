Quotidiano.net - Il dramma di Lady Gabriella Windsor, le rivelazioni scioccanti della cugina di re Carlo

Leggi su Quotidiano.net

Di recentedi secondo grado di reIII d’Inghilterra, ha parlato per la prima voltatragica morte del marito, Thomas Kingston, scomparso lo scorso inverno all’età di 45 anni. Durante l’udienza dei primi di dicembre tenutasi presso il tribunale del Gloucestershire, sono emersi dettagli sull’accaduto. La causa del decesso è stata attribuita a una ferita traumatica alla testa, come riportato nelle carte processuali. Accanto al corpo di Kingston, trovato senza vita nella dependancecasa dei genitori di Thomas nelle Cotswolds, è stata rinvenuta un’arma da fuoco. La tragedia Il 25 febbraio scorso, Thomas si trovava dai suoi genitori. Dopo il pranzo, il padre, Martin Kingston, era uscito per una passeggiata con i cani e, al suo ritorno, non aveva più trovato il figlio.