Gukesh diventa campione del mondo di scacchi a 18 anni, riportando il titolo a Chennai

redeldia diciottoe, per coincidenza, essere il diciottesimo a vincere ilnella storia della competizione: è il sogno avverato di, il giovanissimo indiano che ieri, a Singapore, ha strappato lo scettro a Ding Liren, nella quattordicesima partita colcinese, al termine di una sfida, sempre in pareggio, iniziata il 25 novembre. Con la sua vittoria,non è solo il più giovanesta alad aver vinto il, ma lo ha anche riportato in India, a, la stessa città di Viswanathan Anand,dal 2007 al 2013. Il traguardo raggiunto è stato il sogno da sempre di: sui social è virale il video di lui undicenne, serissimo, che, senza una vena di dubbio, dichiara che sarà presto il più giovanedidel