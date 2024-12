Donnapop.it - Fedez e Chiara Ferragni sono separati ufficialmente: lei reagisce con eleganza a una provocazione

Leggi su Donnapop.it

La notizia che ormai circolava da mesi è diventata ufficiale:legalmente. La fine della loro relazione, che ha appassionato i fan per anni, è ora sancita dal tribunale di Milano. I giudici hanno confermato le condizioni concordate dai coniugi, in seguito al ricorso depositato a novembre.La separazione non è stata un processo facile, ma i due ex coniugi hanno gestito la questione con una notevole maturità, raggiungendo rapidamente un accordo che rispetta gli interessi di loro e dei figli. Gli avvocati dihanno confermato che il divorzio sarà ufficiale nei prossimi sei mesi, come richiesto dalla coppia.Nonostante la fine dei “Ferragnez” sia ormai una realtà legale, i riflessi emotivi di questa separazione continuano a far parlare, soprattutto per quanto riguarda le nuove relazioni di entrambi.