Fanteria Usa, arriva lo zaino che capta l'impronta elettromagnetica dei soldati

La guerra tra Russia e Ucraina ha reso evidente che le truppe terrestri possiedono e lasciano sul campo un'. Alcuni mesi fa le forze ucraine riuscirono a individuare una concentrazione dirussi proprio grazie al fatto che molti di loro, riuniti in uno stesso edificio adibito a magazzino logistico, credendosi al sicuro stavano utilizzando i loro telefoni cellulari.Per questo motivo alcune brigate operative dell'esercito statunitense sono state equipaggiate con uno strumento in grado dire e determinare come loro stessi e le forze nemiche appaiono nello spettro elettromagnetico. Si chiama Terrestrial Layer System-Brigade Combat Team Manpack, (Tls-Bct), viene indossato come unoe contiene una batteria che alimenta una serie di apparati simili agli analizzatori di spettro elettromagnetico tipici degli antennisti, ma in grado di analizzare in modo approfondito le forme d'ondate, che poi rappresentano la carta d'identità delle emissioni proprie e nemiche.