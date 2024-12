Fabio Volo prima di incontrare i libri era un ragazzo svantaggiato | E ho fatto un salto nel buio

Leggi su Open.online

torna in libreria con Balleremo la musica che suonano (Mondadori). La storia di unche si sentiva nel posto sbagliato ed è andato a cercarne un altro. Con l’edizione torinese del Corriere della Sera spiega che il titolo viene da «una frase che mi ripeteva sempre mio padre. È una metafora per dire che balleremo, prenderemo, ciò che la vita ci darà». Queste parole, spiega, «un tempo mi innervosivano tantissimo. Invece è una frase molto saggia e l’ho sposata adesso che sono grande. È inutile cercare di tenere tutto sotto controllo, puoi darti un po’ una direzione ma la vita va dove vuole andare».Molto fortunatoAnche lui ha ballato la musica che voleva: «Sono stato molto fortunato». E spiega: «Scrivere una storia che hai vissuto significa descriverla. In questo è più facile.