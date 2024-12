Ilfattoquotidiano.it - Fabio Volo: “Da giovane mi vergognavo dei soldi perché non li avevo. Poi, mi sono vergognato perché li avevo fatti. Adesso, se mi chiedi: sei ricco? Dico di sì”

è in giro per l’Italia per presentare il suo ultimo libro “Balleremo la musica”. “Era una frase che mi ripeteva sempre mio padre. – ha detto a Il Corriere della Sera Torino – E? una metafora per dire che balleremo, prenderemo, cio? che la vita ci dara?”.Un concetto e parole chestesso non sempre ha condiviso: “Un tempo mi innervosivano tantissimo. Invece e? una frase molto saggia e l’ho sposatachegrande. E? inutile cercare di tenere tutto sotto controllo, puoi darti un po’ una direzione ma la vita va dove vuole andare”.Ma qual è l’obbiettivo di questo libro? “Piu? che altro volevo lasciare una testimonianza di tutte le difficolta? che ha vissuto un ragazzino di 16/17 anni che partiva da una condizione svantaggiata e che poi ha incontrato dei libri. Storie che mi dicevano di seguire il mio sentire, un mio istinto.