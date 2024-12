Esposito non c’è due senza tre! Fiducia per Empoli-Torino

Leggi su Inter-news.it

è l’anticipo del venerdì della sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A. Per Sebastianoun’altra prein campo da titolare, che fa il paio con quella di Verona e l’ingresso in campo negli ottavi di finale con la Fiorentina. In gol nelle due precedenti, occhio alla terza.TITOLARE –per Sebastiano. L’attaccante di proprietà dell’Inter sarà infatti in campo questa sera da titolare in, partita che apre la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A. Protagonista negli ottavi di finale contro la Fiorentina, con il gol del pari e il rigore decisivo messi a segno, e anche nella vittoria per 1-4 contro il Verona grazie a una doppietta,si prepara a lasciare il segno anche questa sera. Posizione da trequartista per lui insieme a Cacace, con Colombo che giocherà da punta per sostituire l’infortunato Pellegri.