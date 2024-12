Anteprima24.it - Esplode condotta idrica a Napoli, evacuati 70 persone

Tempo di lettura: < 1 minutoPaura nella notte adove è esplosa unae si è aperta una vasta voragine. Sono statequattro immobili e chiuse alcune strade. Ventidue le famiglie che sono state costrette ad allontanarsi dalle loro abitazioni. Il fatto è successo nel quartiere di Secondigliano, in via Cupa Vicinale dell’Arco.Numerosi i disagi, sia per l’interruzione dell’erogazione, estesa anche ai Comuni vicini di Arzano e Casavatore, sia per lo stop al traffico, interventi necessari per interventi di messa in sicurezza e ripristino.Sul posto la Polizia in ausilio ai vigili del fuoco per accompagnare leall’interno degli immobilicosì da consentire il recupero di beni di prima necessità. Sono 70 leinteressate dallo sgombero di 22 famiglie.