Lapresse.it - Economia circolare vince medaglia d’oro a New York, l’opera di Margherita Caspani

Leggi su Lapresse.it

Un’opera dedicata all’laa New. Il titolo è ‘New Life – Recycling’. E l’autrice, l’illustratrice, è stata premiata dalla Society of illustrators di Newcon laper la categoria ‘Illustrazione istituzionale’. La cerimonia di premiazione è prevista per febbraio 2025 a New– viene spiegato – è stata commissionata dal museo Palazzo Madama a Torino nell’ambito del progetto di sensibilizzazione alla sfida globale legata alla crisi climatica, culminato con la mostra ‘Change! Ieri, oggi, domani. Il Po’, allestita fino al 13 gennaio 2025.è un’illustratrice milanese diplomata in illustrazione e animazione allo Ied di Milano. Le sue illustrazioni hanno ricevuto premi internazionali in Italia, negli Usa e in Cina.