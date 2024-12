Davidemaggio.it - Don Matteo raddoppia per il finale. Cosa è successo al colonnello Tommasi?

Leggi su Davidemaggio.it

Che la morte di Patrizia Cecchini era un mistero ancora tutto da svelare, ve lo avevamo già raccontato. Quello che non sapevamo è che suo marito, il(Simone Montedoro), sapesse qualche il pubblico sembra tuttora ignorare, ma che scoprirà nel doppio appuntamento con Don14 previsto per la prossima settimana.La penultima e l’ultima puntata andranno in onda rispettivamente martedì 17 e giovedì 19 dicembre in prima serata su Rai 1. Un doppio appuntamento necessario per recuperare la pausa di qualche settimana fa causa Nazionale di calcio e chiudere la quattordicesima stagione prima di Natale. Don14:nell’ottava puntataI telespettatori dovranno dunque aspettare meno del solito per sapere come prosegue la storia,più che mai opportuna dal momento che l’ottava puntata di ieri sera si è conclusa conriverso a terra dopo una presumibile aggressione.