Ilnapolista.it - De Siervo: «Prezzi della Serie A prima erano troppo alti, ora è troppo bassi. Erano sbagliati prima»

Leggi su Ilnapolista.it

L’amministratore delegatoLegaA, Luigi Deè tornato a parlarepirateria «Il fenomenopirateria fino a quattro anni fa non veniva nemmeno monitorato e grazie a Fapav abbiamo inserito nelle analisi sulla pirateria anche il comparto audiovisivo-sportivo»La Lega ha ufficializzato un nuovo passo in avanti nella battaglia al “pezzotto, tramite un accordo con Meta, il gigante dei social network: «La strada e il percorso è questo. Meta ha avuto l’intuizione di essere la, sono convinto che altre seguiranno questo esempio»,Depoi ripercorre il lavoro svolto in questi ultimi mesi: «Tutto è partito in maniera anche un po’ naif, con la campagna “La pirateria uccide il calcio”, ma il percorso complesso è arrivato finora riuscendo a creare un mood diverso, siamo riusciti a ottenere la legge più avanzata nel mondo, ottenendo una votazione all’unanimità dal Parlamento.