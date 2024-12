Ilrestodelcarlino.it - Dalle maglie alle sciarpe: tutto per vestirsi biancorosso

Il clima di entusiasmo generale che sta coinvolgendo in questa stagione la Vis Pesaro è un qualcosa di straordinario. Il legame con la tifoseria è sbocciato finprime gare di questo campionato e tramite il lancio del merchandising ufficiale, valevole per la stagione sportiva 2024/2025, ogni tifosopotràdei colori che più ama. Da ieri sono infatti disponibili nel punto vendita ufficiale della Vis Pesaro, ovvero il Caffè Zongo di Zonghetti Francesco in piazzale dei Caduti del Lavoro 8, tutti i vari indumenti e gadget pensati dalla società per i propri tifosi, che si vedono aggiungere una nuova idea di regalo proprio in prossimità al periodo natalizio. A partire dalla prima maglia biancorossa al prezzo di 70 euro che consente con l’aggiunta di 20 euro una personalizzazione con nome e numero.