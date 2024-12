Lanazione.it - Cresce l'allarme droga a Montecatini e Pistoia: 36 segnalati dalla guardia di finanza

Leggi su Lanazione.it

l’in città. Una persona fermata su cinque era in possesso di stupefacenti. È questo il bilancio degli ultimi controlli antieffettuatidisoprattutto ae anche a. Le Fiamme gialle del Gruppo del capoluogo e della Compagnia termale hanno segnalato alla prefettura ben 36 persone come utilizzatori di, su 180 persone controllate. Le verifiche, effettuate con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo di Pisa, erano mirate a prevenire e reprimere i fenomeni di spaccio e consumo di stupefacenti. L’attenzione si è concentrata sui luoghi di aggregazione dei più giovani e nelle aree vicine alle stazioni ferroviarie, specie durante l’orario serale e nei fine settimana. Finora, in autunno, sono stati identificati e controllati 131 automezzi e 201 persone individuando, anche grazie al fiuto dei cani Frazy e Delphy, 36 persone trovate in possesso di stupefacenti per uso personale.