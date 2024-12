Quifinanza.it - Cina (in crisi) promette nuovi stimoli per rilanciare i consumi ma delude

Leggi su Quifinanza.it

Pechino ha definito il corso della politica economica per il prossimo anno,ndo gli investitori per l’assenza di indicazioni chiare circa il lancio di, solo “promessi”. Le autorità, riunite per la consueta conferenza annuale del partito comunista hanno definito le linee guida del nuovo piano di, in gran parte già annunciati dalle autorità cinesi. Un nulla di nuovo all’orizzonte cui i mercati hanno reagito piuttosto male, accumulando perdite nell’ordine del 2%.L’impegno a promuovere “vigorosamente” iI leader del partito comunista, riuniti per la annuale Conferenza sulla politica economica – Central Economic Work Conference – hanno ribadito che gli sforzi “vigorosi” per aumentare iinterni restano la massima priorità del Paese.Il presidente Xi Jinping e gli alti dirigenti del partito comunista si sono inoltre impegnati ad aumentare il deficit fiscale cinese e anche ad emettere bond di lunghissimo termine per finanziare la ripresa dei