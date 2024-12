Romadailynews.it - Cina: commemorazione nazionale per le vittime del Massacro di Nanchino

, 13 dic – (Xinhua) – In una solenne manifestazione di, la popolazione diha osservato un momento di silenzio mentre le sirene risuonavano in tutta la citta’ oggi, in occasione della cerimonia commemorativacinese per piangere le 300.000deldi. Nonostante il freddo invernale, migliaia di persone vestite in abiti scuri si sono riunite a, nella provincia orientale cinese di Jiangsu, con fiori bianchi appuntati al petto, per partecipare alla cerimonia. La bandieracinese e’ stata issata a mezz’asta davanti alla folla, composta da sopravvissuti al, studenti locali e amici internazionali. Alle 10:01, le sirene hanno iniziato a suonare. Gli automobilisti nell’area del centro hanno fermato i loro veicoli, suonando il clacson all’unisono, mentre i pedoni si sono fermati per osservare un momento di silenzio in memoria delle