Chi è Ernesto Maria Ruffini: classe '69, nato a Palermo, laurea in Giurisprudenza. Nel 2015 nominato ad di Equitalia

Roma, 13 dicembre 2024 –, direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico, era ai vertici dell’ente da luglio 2017.1969,, si èto inall’Università degli Studi di Roma La Sapienza, ed è esperto di diritto tributario. Ricopriva l'incarico di direttore dell'Agenzia delle Entrate da gennaio 2020, ruolo che ha assunto per la prima volta da luglio 2017 a settembre 2018. Nel 2017 è stato nomiCommissario straordinario per l’istituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. IMAGOCONOMICA Nelad diha iniziato il suo percorso professionale di avvocato tributarista nel 1994 ottenendo l’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e nel corso degli anni si è specializzato in diritto tributario con particolare riferimento al contenzioso, alle procedure stragiudiziali e di riscossione, sia in tema di tributi indiretti sia in tema di tassazione diretta nei profili nazionali e internazionali.