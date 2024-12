Lettera43.it - Carlo Conti su Sanremo: «Mai detto che non voglio canzoni sulla guerra»

«Non ho maiche nonche trattinoo immigrazione a»., intervenuto durante un corso di formazione per giornalisti in Rai, ha deciso di fare chiarezza sulle sue dichiarazioni in merito ai testi dei brani presentati e ammessi al Festival. «Tempo fa in un podcast, tre colleghi mi chiesero che tipo distessero portando gli artisti», ha sottolineato il direttore artistico e conduttore della nuova edizione, ripreso da Adnkronos. «Ho risposto dicendo che in tanti stavano tornando a parlare di cose più dirette e personali come la famiglia, l’amore o il rapporto con i figli. Poi si è letto che io nonsue immigrazione». Proseguendo nel suo discorso,ha parlato del toto-nomi che precede l’annuncio: «È un gioco fantastico, crea interesse e serve per alimentare il fumo attorno all’arrosto, ma bisogna sempre verificare cosa viene».