Oasport.it - Calcio, Torino vittorioso al Castellani di Empoli: prodezza di Adams nell’anticipo del 13° turno

Calato il sipario aldidel 13°di Serie A di. A passare è stato ilgrazie a un gol splendido dello scozzese Cheal 70?. Una partita che si è decisa un po’ sugli episodi e la formazione di Paolo Vanoli è stata in grado di capitalizzare, portandosi a casa tre punti importanti nel proprio campionato. I granata, grazie a questo risultato, sono saliti a quota 19 punti e hanno agganciato la formazione empolese in graduatoria (10° posto).La formazione di casa ha di che recriminare per alcune chance non capitalizzate, oltre che per la grande occasione non sfruttata a inizio ripresa da Cacace. Una mole di gioco importante quella mostrata dai toscani a cui però è mancato il sufficiente pragmatismo.Bravo Vanoli a dare una svolta con i cambi.