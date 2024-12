.com - Calcio Serie D / Forsempronese-Vigor Senigallia, chi spicca il volo?

Domenica 15 alle 14.30 il derby, l’ennesimo degli ultimi anni tra le due squadre, entrambe seste con 23 punti, 13 Dicembre 2024 – Ancora con tante assenze ma col rinforzo Tenkorang appena arrivato, laaffronta l’ultima trasferta del 2024 sul campo del Fossombrone.Sedicesima giornata inD prevista a Fossombrone alle ore 14.30 di domenica 15 dicembre, con diversi tifosiini al seguito. sarà giornata biancoazzurra, biglietti ancora disponibili per il settore ospiti, ma solo in prevendita, a 15 euro, sui canali Liveticket.Mai banali i derby tranegli ultimi anni, sin dall’Eccellenza 2021-2022 dove la squadra già allora allenata da Fucili (così come Clementi già siedeva sulla panchinaina) battagliò a lungo per il primato, prima di essere scavalcata anche dall’Atletico Ascoli, altra rivale con cui i derby non sono mai stati scontati negli ultimi anni.