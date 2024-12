Lettera43.it - Billboard Music Awards, trionfa Taylor Swift: tutti i premi

Leggi su Lettera43.it

può festeggiare i suoi 35 anni con un nuovo record. La popstar della Pennsylvania, che ha terminato il suo The Eras Tour da 2 miliardi di incassi, ha dominato icon 10. Sono 49 in carriera, più di qualsiasi altro nella storia della manifestazione. Per il secondo anno consecutivo è andata in doppia cifra nella cerimonia, dopo i 10 successi del 2023. In altre due occasioni, 2013 e 2015, si era fermata a otto. Per la quarta volta è Miglior artista, altro primato, ed è la prima a riuscire nel back to back dalle Destiny’s Child fra 2000 e 2001. Fra i riconoscimenti peranche Miglior artista femminile – il sesto in carriera e il terzo negli ultimi quattro anni – e per il maggior numero di ascolti in streaming e in radio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)Non solo: gli altri principali vincitori deiOltre ad aver portato a casa la statuetta come Miglior cantautrice,hato nelle categorie Top Bilboard 200 Artist, Top 200 Album, Top200 Global Artist, TopGlobal Artist (esclusi gli States) e Top Hot 100 Artist.