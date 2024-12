Oasport.it - Basket, LeDay fa volare Milano in Eurolega. Espugnata Barcellona

Si è appena conclusa al Palau Blaugrana dila sfida valevole per la quindicesima giornata die in campo sono scesi i catalani padroni di casa e l’EA7 Emporio Armani. Uno scontro diretto nella corsa ai playoff, con le due formazioni che si presentavano sul parquet entrambe con 8 vittorie e 6 sconfitte. Ecco come è andata.Dopo il primo canestro di Shavon Shields inizia a giocare bene il, che con la tripla di Anderson prova subito un primo allungo. È l’ex Mirotic a tenerein scia, ma l’altro ex, Punter, e Parker riallungano per il, che poco dopo la metà del primo quarto tocca il +8 di massimo vantaggio. Una giocata da tre punti di DeLay riavvicina parzialmente l’Olimpia, ma continua a correre la squadra catalana che va al primo stop avanti 24-16, con la tripla di Brizuela quasi sulla sirena.