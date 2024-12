Iodonna.it - Amazon ha diffuso la lista delle richieste più frequenti fatte alla suo assistente vocale nel 2024: dal marito di Annalisa ai soldi di Musk, all'età di Loredana Berté, ecco i dubbi amletici che ci aiuta a risolvere

A guardare ladomande più frequentemente rivolte all’virtuale di, il perimetro dei nostri interessi e la profonditànostre conoscenze appaiono piuttosto limitati. Ma, suvvia, non c’è da stupirsi: non è certo ad Alexa che poniamo i nostriesistenziali. Non a lei chiediamo di guidarci nelle intricate questioni di politica internazionale o sul futuro dell’intelligenza artificiale che pure, sicuramente, ci attanagliano. Nasce l’virtuale che capisce, traduce e risponde nella lingua dei segni X “Alexa, chi è il presidente italiano?”.