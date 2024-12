Quotidiano.net - AI4Society: Nuovo centro di ricerca Luiss sull'impatto sociale dell'intelligenza artificiale

Scienziati, umanisti e imprenditori insieme per studiare e analizzare l'e tecnologie dia società. Nasce così ildi'Università, presentato all'inaugurazione'anno accademico 2024/2025. Ilha l'obiettivo di diventare punto di riferimento internazionale per la riflessione critica e trasversale. "Per governare realmente l'AI, il mondo'alta formazione ha la responsabilità di costruire moi di apprendimento che adattino le macchine alle capacità e ai valoria persona, facendo levae abilità riflessive eo sviluppo del pensiero critico, con una forte attenzione alle competenze", ha dichiarato il rettore, Paolo Boccari. "Abbiamo bisogno del coinvolgimento di tutti nella società: scienziati, esperti di etica, politici, insegnanti e studenti, solo per menzionarne alcuni, per sviluppare l'AI in modo corretto", ha affermato il presidente Research, Technology & Society di Google, James Manyika.