Agricoltura in montagna | superare i gap

il digital divide specie in altae in alpeggio, assicurando connessioni veloci e accelerando la digitalizzazione delle imprese, modulare l’attività di gestione dei reflui zootecnici, tenendo conto delle esigenze delle imprese montane e valorizzando l’utilizzo del "digestato" e la trasformazione in biogas, nell’ottica di un’economia circolare. E infine, ma non ultimo, sburocratizzare un settore per renderlo nuovamente attrattivo per i giovani e valorizzare le produzioni casearie anche sui mercati internazionali, a partire dalle più identitarie. Questi i punti evidenziati nel corso della visita che gli assessori regionali Alessandro Beduschi () e Massimo Sertori () hanno fatto sul territorio, in due imprese associate (società agricola Zamboni a Colorina e Stella Alpina di Iemoli Domenico e Pietro a Buglio in Monte).