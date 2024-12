Ilrestodelcarlino.it - Woodstock rivive all’Eliseo in tre sere 35 anni dopo

Il Festival diè stato e rimane uno dei momenti più iconici della storia della musica contemporanea. Si chiamava ufficialmente ‘Music and Art Fair’, fiera della musica e dell’arte, ma in realtà fu un evento epocale che segnò la storia e la carriera di tutti gli artisti che vi parteciparono. Si svolse il 15, 16 e 17 agosto 1969 a Bethel, a 160 chilometri da New York. Si chiamòperché avrebbe dovuto svolgersi in una località vicina a, ma poche settimane prima della data fissata fu spostato a Bethel, a 90 chilometri di distanza; il nome, però. rimase. Nessuno si aspettava un successo così clamoroso: arrivarono 500.000 persone che riempirono la vallata a forma di anfiteatro e l’organizzazione fu messa a dura prova. Il film documentario che porta lo stesso nome ha vinto l’Oscar e farà da spina dorsale per ‘Revisited’, il racconto minuto per minuto, pieno di musica, immagini, dettagli, aneddoti, che si svilupperà in tre puntate da due ore e mezzo che Maurizio Comandini e Massimo Buda (con Luigi Bertaccini) condurrannoArt Lab di Cesena, al numero 7 di viale Carducci, stasera, domenica 15 e giovedì 19 dicembre, con inizio alle 20.