Lapresse.it - Usa: Biden grazia 39 condannati e commuta 1.500 pene, è record

Leggi su Lapresse.it

Washington (Usa), 12 dic. (LaPresse/AP) – Il Presidente degli Stati Uniti Joehato le sentenze di circa 1.500 persone che erano già state rilasciate dal carcere e messe in isolamento durante la pandemia di coronavirus e hato 39 americaniper reati non violenti. Si tratta del più grande atto di clemenza in un solo giorno nella storia moderna. Il secondo più grande atto di clemenza in un solo giorno è stato quello di Barack Obama, con 330, poco prima di lasciare l’incarico nel 2017.ha annunciato che nelle prossime settimane prenderà ulteriori provvedimenti e continuerà a esaminare le richieste di clemenza.