Tramonta il mito del posto fisso | I giovani ora sono più esigenti

"I contratti a tempo indeterminatoaumentati a Milano, ma i neolaureati cambiano impiego molto spesso: oltre il 40% dei contratti termina nell’arco di tre anni. Un dato che fa riflettere anche le aziende, che ora si interrogano su come riuscire a trattenere i". Silvia Salini, docente di Statistica dell’Università Statale di Milano, è tra i curatori del terzo rapporto del Milan Higher Education Observatory (Mheo) dedicato agli sbocchi professionali dopo la laurea. Silvia Salini, èto ildel? "A fronte di un aumento dei contratti a tempo indeterminato, c’è una mortalità contrattuale elevata già il primo anno. Gli studenti cambiano frequentemente lavoro. E questo apre una serie di domande. Perché lo fanno?più? Succede solo in Lombardia perché il mercato è dinamico o vale anche per altre regioni d’Italia? Si cambia per motivi salariali? L’obiettivo dell’osservatorio Mheo è analizzare i dati e porre queste domande al sistema universitario e al sistema delle imprese per trovare strategie e politiche".