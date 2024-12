Donnaup.it - Torta al cioccolato, sofficissima: è un dolce all’acqua, senza burro, uova e latte

Leggi su Donnaup.it

al: è unOggi vi mostro come realizzare unaale zucchero. Ha pochi ingredienti e si prepara in pochissimo tempo. Potete utilizzare ilfondente oppure ilalzuccheri aggiunti che potrete acquistare online o comprare nei grandi supermercati.Potete gustare questoa colazione o a merenda ed è ottima per la dieta, ha solo 220 Kcal a fetta!Vi lascio gli ingredienti ed il procedimento.al: è un300 grammi di farina,50 ml di olio di semi,150 grammi di zucchero oppure 75 grammi di dolcificante stevia 150 gr difondente o alzuccheri aggiunti1 bustina di lievito per dolci,300 gr di acqua.