Ilgiorno.it - Tim Burton’s Labyrinth, la mostra evento alla Fabbrica del Vapore di Milano: “Un'esperienza incredibile”

, 12 dicembre 2024 – Apre al pubblico domani, venerdì 12 dicembre, la“Tim” che mette in risalto l’opera cinematografica del regista e dà vita ai suoi personaggi, disegni, dipinti. Centinaia di opere create in oltre 40 anni di folgorante carriera. Lacoprodotta con ladele promossa dal Comune diè presentata in Italia da Alveare Produzioni, LETSGO Company in collaborazione con lo stesso Tim Burton. Tim Burton è conosciuto a livello internazionale come la forza creativa dietro alcuni dei film più iconici degli ultimi quattro decenni. I personaggi e i mondi visionari di film come “Beetlejuice” (1988), “Batman” (1989), “Edward mani di forbice” (1990), “The Nightmare Before Christmas” (1993), “Charlie e ladi cioccolato” (2005), “La sposa cadavere” (2005), “Alice in Wonderland” (2010) e della recente serie TV Netflix “Wednesday”, evocano uno stile visivo unico e immediatamente riconoscibile.