Ti faccio un dono per 365 giorni l’anno

Firenze, 12 dicembre 2024 - Tempo di Natale,di festa. Il regalo più grande però sembra essere proprio quello che manca a tutti quanti: il tempo. D’altronde è questo il tempo della “solidarietà culturale”, quel concetto astratto che identifica l’aiuto efficace in condizioni d’emergenza. D’altronde anche Papa Francesco, nella sua ultima udienza, ha sollecitato un’etica dell’economia, della finanza e del lavoro capace di tenere vivo il valore della solidarietà, intesa come atteggiamento morale ed espressione dell’attenzione “all’altro” in ogni sua legittima esigenza. A Firenze le associazioni che accolgono e fanno proprio il monito di Papa Francesco ce ne sono diverse, tra queste senza dubbio la Misericordia San Pietro Martire che, come per tutti gli altri 364del, anche per Natale s’impegna nella costruzione di quella società fraterna al cui centro si trova la persona.