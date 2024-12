Calciomercato.it - Thiago Motta si toglie qualche sassolino: “Adesso c’è un’altra filosofia. Guardiola? Contano i tre punti”

La Juventus torna alla vittoria nel big match di Champions League contro il Manchester City: la soddisfazione del tecnico bianconero in conferenza stampaSerata da sogno per la Juventus, che schianta il Manchester City e torna a vincere dopo quattro pareggi consecutivi tra campionato e Champions League.(LaPresse) – Calciomercato.itVlahovic e McKennie fanno esplodere l’Allianz Stadium, che per 90 minuti ha trascinato la squadra bianconera di fronte ai campioni d’Inghilterra.mette koe tira un sospiro di sollievo dopo un periodo delicato della sua avventura sulla panchina della Juve: “Scossa per la stagione e orgoglioso di aver battuto? Siamo orgogliosi per la vittoria, sono tremolto importanti.però dobbiamo recuperare, non c’è tempo per festeggiare perché sabato abbiamopartita da vincere e dobbiamo essere al 200 per cento”, esordisce l’allenatore italo-brasiliano alla domanda dell’inviato di Calciomercato.