Tar del Lazio sospende l’ordinanza di Salvini sulla riduzione dello sciopero

Il Tar delha accolto la richiesta dell’Unione Sindacale di Base (Usb) diredel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, firmata dal ministro Matteo, che disponeva laa 4 oregenerale dei trasporti indetto per il 13 dicembre 2024. Il tribunale ha evidenziato che non vi sono motivazioni sufficienti per giustificare l’intervento del governo e la precettazione, poiché i disagi derivanti dallorientrano nella normale gestione di tale tipo di protesta. L’Usb esprime soddisfazione per la sospensione e considera la decisione un atto di giustizia.Il Tar dele la sospensione deldiIl 12 dicembre 2024, il Tar delha emesso un decreto monocratico in cui ha sospesofirmata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, con la quale si imponeva ladella duratadei trasporti, inizialmente previsto per 24 ore, a sole quattro ore.