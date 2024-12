Striscia la Notizia Berlusconi gela Antonio Ricci e il pubblico | Non possiamo escluderlo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Pier Silvio, amministratore delegato di Mediaset-MFE, ha incontrato ieri i giornalisti per fare il bilancio del 2024, un anno che definisce “eccezionale”.ha sottolineato come, dal periodo post-Covid, il gruppo abbia cercato di rinnovarsi, ottenendo ottimi risultati. Tuttavia, ha avvertito che Mediaset non si sente “più forte” né “esaltata” dai successi raggiunti, consapevole che ci sono ancora molte sfide da affrontare.Durante l’incontro,ha anche commentato alcuni temi di attualità legati al mondo televisivo, a partire dalla vicenda del Festival di Sanremo. Il Tar della Liguria ha infatti stabilito che il Comune di Sanremo dovrà indire un bando per assegnare la direzione della manifestazione a partire dal 2026, mettendo fine al “monopolio automatico” della Rai.