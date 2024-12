Ilfattoquotidiano.it - Sindrome Long Covid, scoperta la causa dei disturbi polmonari dagli scienziati italiani

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilè stato uno dei lasciti più drammatici della pandemia per chi è stato infettato. Stanchezza, perdita del gusto e dell’olfatto, “nebbia mentale” alcuni dei sintomi più diffusi per mesi. Adesso è stataladei danni. Secondo glisono l’infiammazione di basso grado e l’attivazione piastrinica le cause dei danni, responsabili dei maggiorinella. I risultati dello studio del centro cardiologico Monzino e dell’Università Statale di Milano sono pubblicati sul Journal of American College of Cardiology Basic to Translational Science.I dati della ricerca, che apre a una possibile terapia, evidenziano che in questi pazienti il danno polmonare può essereto da uno stato infiammatorio con attivazione delle piastrine che legandosi ai leucociti formano nel sangue degli etero-aggregati.