Regali di Natale per la casa, otto idee di design

Lampade, sedute, tappeti, suppellettili che arricchiscono la tuacon un tocco artistico.può essere l’occasione per regalare o farsi regalare oggetti di, creazioni d’autore originali e speciali ma nel contempo utili e pratiche. Abbiamo selezionato per voida mettere sl’albero.Poltroncina Oleandro – CalligarisSempre elegante e allo stesso tempo comoda, grazie alle cinghie elastiche che supportano il sedile, la poltroncina Oleandro si aggiunge alla famiglia della stessa linea. Disponibile con la struttura in legno ed in metallo, per un maggiore impatto scenico nel living.by Archirivolto.Fonte: Ufficio stampa CalligarisSeduta OleandroLampada Buonanotte – StilnovoBuonanotte è una lampada regolabile mediante la rotazione di due quartine in metallo che controllano il fascio luminoso.