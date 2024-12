Cinemaserietv.it - Prison Break, ordinato l’episodio pilota del reboot per Disney Plus: ecco chi tornerà

Il mondo disi espande ancora.hadeldella celebre serie, segnando un importante passo avanti verso la realizzazione di un nuovo capitolo della celeberrima serie action. Questa versione aggiornata è sviluppata da Elgin James, già co-creatore di serie acclamate come Mayans M.C. e The Outlaws, in collaborazione con 20th Television (la serie originale, in America, andò in onda sul canale Fox).Il nuovo progetto, a quanto si apprende, sarà ambientato nello stesso universo narrativo del predecessore, introdurrà una nuova squadra di protagonisti, lasciando da parte Michael Scofield e Lincoln Burrows, i celebri personaggi interpretati rispettivamente da Wentworth Miller e Dominic Purcell, che dunque non appariranno nella serie.L’idea del progetto è nata circa un anno fa, come ci ricorda Deadline, e ha ricevuto un’accoglienza entusiastica da parte dei produttori coinvolti, tra cui Paul Scheuring, creatore della serie originale, Marty Adelstein, Neal Moritz e Dawn Olmstead.