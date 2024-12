Ilrestodelcarlino.it - Presepe in piazza, l’opera originale di Romina Fiorani

Anche quest’anno torna a sorridere ilesposto indel Comune, sotto la bacheca piramidale. È opera digià nota al pubblico senigalliese per le sue creazioni originali e spesso premiate in concorsi a livello nazionale. "L’artista ha scelto un momento intimo che vive la sacra famiglia e valorizza la figura paterna, concedendole una dimensione fisica più imponente rispetto agli altri personaggi. Il Santo Giuseppe culla tra le braccia il bambino Gesù mentre Maria riposa accovacciata a terra – spiegano l’Amministrazione –. I piccoli angeli assistono gioiosi e sembrano cantare il gloria per l’evento straordinario al quale assistono. La figura di Giuseppe spesso lasciata in penombra nella storia viene esaltata e assume tutta l’importanza che merita in una veste regale.