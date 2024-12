Lortica.it - Oltre i ruoli: Il valore della storia di chi ci ha preceduto

Ci sono momenti nella vita in cui ci troviamo a riflettere su chi siamo e da dove veniamo. Spesso, questi pensieri nascono da un incontro con gli oggetti, le immagini e i ricordi lasciati da chi ci ha. Non parlo solo di eredità materiali, ma di qualcosa di più sottile e prezioso: le tracce di vite vissute, frammenti di esperienze che, a poco a poco, compongono una narrazione più ampia e di cui magari, minimamente, ci siamo interessati nel corso degli anni.È curioso come, crescendo, tendiamo a vedere le persone a noi più vicine, soprattutto i genitori, solo attraverso il ruolo che hanno ricoperto. Li vediamo come coloro che hanno provveduto ai nostri bisogni, che ci hanno guidato, insegnato, protetto o contrastato. Ma dietro ogni ruolo c’è una persona, unache spesso resta in ombra e di cui mai ci siamo interessati, se non distrattamente, da qualche racconto frammentato dei nostri genitori.