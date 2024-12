Tg24.sky.it - Morte Ramy Elgaml, interrogato il ragazzo che guidava lo scooter: "Spinti da dietro"

Fares Bouzidi si trova davanti al gip di Milano Marta Pollicino per rispondere all’rio nell’ambito delle indagini sulladi. Bouzidi, 22 anni, era alla guida dellosul quale si trovava anche, il 19enne morto nell'incidente avvenuto dopo un inseguimento da parte dei carabinieri il 24 novembre all'incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta a Milano. Bouzidi, indagato per omicidio stradale assieme al carabiniere chel'auto inseguitrice, è stato arrestato e messo ai domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale su ordinanza della gip. "L'unica cosa che ricordo con certezza di quella notte - ha detto il 22enne al gip - è la botta provocata dall'urto dadell'auto dei carabinieri contro losul quale ero con".