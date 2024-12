Linkiesta.it - Meloni e Conte non cambiano, sarebbe ora di prenderne atto

La decisione di abbonare le multe ai no vax da parte di Giorgiae la campagna contro le armi all’Ucraina da parte di Giuseppesmentiscono, per l’ennesima volta, la consolidata narrazione sull’evoluzione dei populisti italiani, ammaestrati dalle rispettive prove di governo e dal contcon la realtà, che alleati e osservatori interessati non smettono un momento di ripetere e rilanciare.Gli ammiratori di, per la fretta di incorniciarlo e appenderselo in cameretta, non hanno evidentemente fin tempo a leggere l’articolo di Politico sulla «donna più potente d’Europa» (ieri ne ho parlato qui) e sono ripartiti subito con il ritornello sulla sua grande trasformazione in una leader moderna, pragmatica e affidabile, giusto mentre lei confermava per l’ennesima volta il suo indefettibile impegno contro la scienza e la convivenza civile, a dispetto della legge e a favore dei furbi.