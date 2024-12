Quifinanza.it - Malattia del Congo, perché si ipotizza un ruolo della malaria (e non solo)

Piano piano, cominciano a diradarsi le nebbie “scientifiche” che accompagnano quella che è stata definita “del”. Un quadro sconosciuto, che necessita anche di trovare un possibile responsabile. Ma attenzione. Al momento non ci sono segnalazioni chiare che indichino l’identikit di un virus, di un batterio o di un parassita all’origine dei sintomi respiratori e dell’anemia.Ed allora, in base ai primi dati, occorre affidarsi a quanto giunge dall’epicentro dell’infezione. In assenza di certezza sulle cause, dall’area di Panzi giunge un dato. Circa l’80% dei campioni di pazienti sarebbe positivo per. E se è vero che questa patologia da parassita potrebbe contribuire a spiegare l’anemia caratteristiche di questa “sconosciuta”, è altrettanto innegabile che lanon provoca sintomi respiratori.