L’Italia è il terzo Paese in Europa per numero di content creator

Un tempo, si diceva – con una certa preoccupazione – che in Italia c’erano più scrittori che lettori. L’attrazione dell’attività di scrittura di un libro (un saggio, un romanzo, un graphic novel) era tale da far cimentare in questa impresa gran parte della popolazione, anche quella che non aveva un sufficiente bagaglio culturale di letture. Insomma: se ci è riuscito Antonio Scurati, perché non ci può riuscire anche il cittadino X di Castelluccio di Norcia? Ecco, più o meno la stessa cosa – ma in proporzioni maggiori – sta avvenendo con i. Adesso, non è più il libro a esercitare attrazione, ma il profilo social curato, l’ambizione di produrre contenuti audiovisivi potenzialmente virali, il narcisismo del like e del commento su Instagram. Secondo il report I-COM, commissionato da AICDC, l’associazione italiana deidigitali, in Italia ci sono 82ogni 100mila abitanti: siamo ilin, dietro alla Spagna (106 ogni 100mila) e Regno Unito (93 ogni 100mila).