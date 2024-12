Lettera43.it - Le voci sulla cancellazione di Striscia la notizia e gli altri spifferi del giorno

Quando anche il grande capo certifica il periodo-no, allora significa che tira davvero una brutta aria. Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Mediaset, durante un saluto pre-natalizio con la stampa a Cologno Monzese – in cui ha parlato anche di politica – ha ammesso che «è innegabile che oggilasia in un momento, diciamo così, faticoso, no? Con 37 anni di storia alle spalle è anche abbastanza normale, succede». Un chiaro messaggio per Antonio Ricci: «Con lui parlo, abbiamo un ottimo rapporto», ha specificato Pier Silvio, «e sono fiducioso che trovi la strada per tornare a crescere in qualche modo, con il cambio di conduzione già successo le ultime due sere. Conto di continuare a lavorare con Antonio Ricci sula».Pier Silvio Berlusconi (Imagoeconomica).