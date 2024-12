Unlimitednews.it - Lagalla “Ruolo del Policlinico di Palermo importante per la città”

(ITALPRESS) – “Cento anni di, 50 dei quali appartengono alla mia storia personale: sono entrato in questosubito dopo la maturità quindi a 18 anni e per 50 anni ci sono rimasto sostanzialmente seguendone tutti gli sviluppi, tutte le fasi”. Così l’ex rettore e sindaco di, Roberto, a margine della cerimonia per il centennale deldi. “Oggi sono in condizione di osservare da un angolo visuale diverso che è quello del sindaco della, che è ben consapevole non solo delsanitario della struttura, ma anche del suo straordinario valore formativo e da oggi anche del suo valore storico e urbanistico. Questo centennale dalla sua realizzazione credo vada ricordato e debba essere un elementodi valutazione e di decisione, tanto per laquanto per tutte le istituzioni, che oggi sono di fronte a un pianodi riqualificazione e rimodulazione della rete ospedaliera cittadina.