Gqitalia.it - La Serie B su Amazon Prime Video è tutta un'altra storia

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.LaB è un torneo dal fascino antico, dove si gioca un calcio forse meno spettacolare, ma più intenso e combattuto dellaA. In questa stagione, tra l'altro, laB ospita diverse squadre che in passato hanno scritto pagine di calcio importanti. Ad esempio la Sampdoria, che con i gemelli del gol Roberto Mancini e Gianluca Vialli fece innamorare l'Italia e vinse uno storico scudetto al termine del campionato 1990/91. E poi il Sassuolo, il Cesena, il Palermo, il Brescia, la Salernitana e il Frosinone, tutte società che hanno militato diverse stagioni nella massima.Sono tantissimi i tifosi che stanno seguendo le partite diB, cosa che ha attirato l’attenzione delle piattaforme televisive, tanto che a partire dal 6 dicembre tutti gli incontri sono visibili in diretta su