La curiosità Quanti futuri campioni in quella vittoria del ’50

Tanta qualità in quel Reggiana-Modena del 15 ottobre 1950, sesto turno del torneo cadetto, finito 2-1 a favore dei canarini, ultimo successo gialloblù sul campo granata in campionato. Quel giorno in campo tanti giovani interessanti, dei quali ben sei avrebbero giocato in nazionale, uno della Reggiana e cinque del Modena. Il futuro azzurro della squadra granata era un modenese, l’ala Amleto Frignani (1932-1997), nativo di Fossoli e cresciuto nel Carpi, che nella Reggiana sarebbe rimastosola stagione per poi passare al Milan. In rossonero diventò ’l’angelo di San Siro’ e nel 1952 debuttò in nazionale, andando subito a segno nel 2-0 sulla Svizzera, disputò altre 13 partite fino al 1957 con 5 reti, vinse lo scudetto nel 1955, fu il primo italiano a segnare un gol in Coppa deinel corso di Milan-Saarbrucken 3-4 dell’edizione 1955-56.