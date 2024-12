La Banca centrale europea taglia i tassi di interesse (e non è un buon segno per l'economia)

Leggi su Open.online

Il Consiglio direttivo dellaha deciso oggi di abbassare di 25 punti base i tredichiave della Bce. In particolare cala il tasso sui depositi – quello attraverso il quale il Consiglio direttivo orienta la politica monetaria. La scelta è basata sulla valutazione aggiornata delle prospettive di inflazione, della dinamica dell’inflazione sottostante e della forza della trasmissione della politica monetaria. Di conseguenza, idisulle operazioni di deposito, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale scendono rispettivamente al 3,00%, al 3,15% e al 3,40%, con effetto dal 18 dicembre 2024. Si tratta del quarto taglio del 2024. Il New York Times e i tempi bui per l’EuropaNonostante quest’ultima mossa, riporta un’analisi di Eshe Nelson sul New York Times, l’Europa non sta rafforzando la sua economia.