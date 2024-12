Cinemaserietv.it - Joker 2, Quentin Tarantino contro gli hater: “Che ve ne frega se mi è piaciuto?”

, si sa, non le manda mai a dire, soprattutto quando si tratta di argomenti scottanti e d’attualità: il regista pluripremiato, ospite del podcast di Joe Rogan, si è scagliatoi ‘fanboy tossici’ che lo hanno ricoperto di insulti su Internet, a seguito di una intervista ancora precedente, in cui egli lodava apertamente: Folie à deux, sequel deldi Todd Philips, inaspettato e autentico flop del 2024, con soli 200 milioni totali incassati.Nell’intervento,spiega che gli spettatori non dovrebbero mettere becco su quelli che sono i gusti personali altrui; le parole, riportate da Variety, sono comunque più chiare di qualsiasi didascalia“Vado ospite in un programma il podcast di Bret Easton Ellis, dico che mi è2, e questi ci fanno 150 articoli sopra.