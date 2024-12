Lanazione.it - Innovazione digitale. I bandi della Regione

Leggi su Lanazione.it

Oggi pomeriggio alle 16,30 l’Unione Comuni Garfagnana, in qualità di Ente capofila per l’attuazioneStrategia di Area Interna "Garfagnana – Lunigiana – Media Valle del Serchio – Appennino Pistoiese", ha promosso un incontro online per presentare ipubblicati dallaToscana e le opportunità diper imprese e associazioni di categoria che operano in aree interne. Irientrano all’interno del Programma regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027Toscana che, attraverso una Strategia Regionale per le Aree Interne continua ad investire per il rilancio e la crescita dei territori fragili e periferici. Essi sono diretti nello specifico: alle Cooperative di Comunità già costituite, per il rafforzamento dei servizi digitali; agli organismi di gestione dei Centri commerciali naturali per l’adozione di applicazioni e tecnologie digitali; e infine alle imprese che operano nei piccoli borghi per processi di digitalizzazione.