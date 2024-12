Romadailynews.it - INAF invita i cittadini a visitare IL 16 l’Osservatorio di Montemario

Lo spazio a”, il 16 dicembre l’Lunedì 16 dicembre dalle ore 17 alle ore 22, in occasione della Giornata Nazionale dello Spazio, l’Istituto Nazionale di Astrofisica () apre le porte della sua Sede Centrale, la quattrocentesca Villa Mellini a due passi dal centro di Roma, al pubblico per offrire un’esperienza unica: un suggestivo viaggio nel cuore dell’astronomia direttamente da uno dei luoghi più affascinanti della Capitale.Il programma prevede la visita al Museo Astronomico e Copernicano, dove tra strumenti storici e antichi globi celesti il pubblico potrà scoprire le radici del sapere astronomico. Il tour prosegue con la visita alla Torre Solare, un’occasione unica per conoscere uno dei simboli dell’osservazione scientifica di Monte Mario.